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Один из лучших джазовых вокалистов мира бесплатно проведет в Барнауле языковой вечер

2 ноября в краевой филармонии пройдет концерт джазового вокалиста из Италии Бориса Саволделли. Перед концертом, 1 ноября, он встретится с барнаульцами в языковой школе AaPPLE (Партизанской, 92).

Борис Саволделли
Борис Саволделли
Предоставлено altapress.ru

С 18:00 до 19:00 Борис будет готов пообщаться со всеми желающими на итальянском языке. С 19:00 до 20:00 — на английском. На встречу приглашаются все, кто желает проверить свои знания языка или просто пообщаться с интересным человеком.

В ходе встречи с Борисом можно будет поговорить о творчестве, искусстве и культуре Италии.

Чтобы попасть на языковой вечер, необходимо записаться по телефону: 453−483.

Что известно о Борисе Саволделли

Борис Саволделли входит в пятёрку лучших джазовых вокалистов планеты и известен как «Boris Savoldelli Voice Orchestra». Стиль, в котором он работает, музыкальные критики называют «электронное, а капелла».

Он впервые в мире превратил знаменитые песни на стихи Есенина в международные хиты — из сплава джаза, блюза, фанка и соул-музыки и в исполнении на трёх языках — итальянском, английском и русском.

Со своей программой Борис успешно гастролирует по Европе, Азии, Америке и России.

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