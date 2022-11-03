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От «Скайрима» до «Сайлент Хилла». Барнаульский духовой оркестр сыграет саундтреки из видеоигр

Погрузиться в атмосферу любимых компьютерных игр барнаульцы смогут 17 ноября в 18:30 в концертном зале АГИК. Барнаульский духовой оркестр сыграет там лучшие саундтреки, которые навсегда вошли в историю видеоигр.

Духовой оркестр Барнаула.
Духовой оркестр Барнаула.
Виктория Паршкова.

В зале прозвучат культовые мелодии из Skyrim, TheWitcher, SilentHill и многих других захватывающих миров.

«Разработчики культовых проектов стремились к тому, чтобы погружение в вымышленный мир было максимально полным, и значительную роль в создании нужной атмосферы играли саундтреки, — подчеркивают в оркестре. — Музыкальные произведения настолько гармонично вписывались в геймплей, что сейчас поклонники уже не могут представить себе видеоигру без них».

В концерте примет участие солистка Софья Стеценко.

Купить билет на концерт можно с помощью Пушкинской карты. Телефон для справок: 35−80−66

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