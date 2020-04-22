Певец Доминик Джокер спел с барнаульскими музыкантами «антивирусную» калмыцкую песню

В записи принял участие знаменитый певец Доминик Джокер вместе со своей женой Екатериной Кокориной, а также участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Петр Винс.
Клип — это совместный проект россиян и калмыков со всего мира.
Оставаясь на самоизоляции, вместе они исполнили песню про любовь и мир. Прозвучала она на разных языках мира.
«Особая благодарность семьям, которые откликнулись на такой шаг — спеть песню! Россия, Китай, США, Франция, Испания, Ирландия, Англия, Канада! Спасибо городам Сибири — Барнаул, Заринск, Новокузнецк, Москва, Томск, Новосибирск!» — подписал клип Игорь Наумов.