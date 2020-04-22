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Певец Доминик Джокер спел с барнаульскими музыкантами «антивирусную» калмыцкую песню

Барнаульский джазмен Игорь Наумов опубликовал на своем Youtube-канале видеоклип, где он поет вместе с калмыками со всей планеты песню про любовь на разных языках мира.

В Барнауле провели телемост с алтайскими участниками "Битвы хоров". На встрече были Доминик Джокер и Александр Карлин.
В Барнауле провели телемост с алтайскими участниками "Битвы хоров". На встрече были Доминик Джокер и Александр Карлин.
Анна Зайкова

В записи принял участие знаменитый певец Доминик Джокер вместе со своей женой Екатериной Кокориной, а также участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Петр Винс.

Клип — это совместный проект россиян и калмыков со всего мира.

Оставаясь на самоизоляции, вместе они исполнили песню про любовь и мир. Прозвучала она на разных языках мира.

«Особая благодарность семьям, которые откликнулись на такой шаг — спеть песню! Россия, Китай, США, Франция, Испания, Ирландия, Англия, Канада! Спасибо городам Сибири — Барнаул, Заринск, Новокузнецк, Москва, Томск, Новосибирск!» — подписал клип Игорь Наумов.

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