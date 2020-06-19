Популярную группу Little Big обвинили в плагиате

Российскую группу Little big заподозрили в плагиате. Пользователи сети пишут, что их песни «как под копирку» списаны с треков хип-хоп группы The black eyed peas.

Впервые о сходстве песен этих исполнителей заявила пользователь TikTok Арина Ростовская (@arianross). Она сняла короткое видео, в котором сравнила фрагменты треков. Например нашумевшая композиция «UNO» (2020 год), по ее мнению, похожа на популярный сингл американских музыкантов «My humps» (2005 год).

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Композитор Отто Нотман, являющийся автором песен таких исполнителей как Вера Брежнева, Анита Цой и группы Чили, также пришел к выводу, что песня Go Bananas была полностью «снята под копирку» с The Black Eyed Peas, пишет «Пятый канал».

«Ребята, это ту мач. Если вы основываетесь на мощных хитах зарубежных исполнителей, делайте это как-то так, чтобы оно не было настолько похоже», — прокомментировал композитор.

По его мнению, Little Big является сформировавшимся коллективом, который должен делать оригинальную музыку и не заимствовать у других артистов мелодии.

Сама группа отказывается комментировать ситуацию.