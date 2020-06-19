Популярную группу Little Big обвинили в плагиате

Впервые о сходстве песен этих исполнителей заявила пользователь TikTok Арина Ростовская (@arianross). Она сняла короткое видео, в котором сравнила фрагменты треков. Например нашумевшая композиция «UNO» (2020 год), по ее мнению, похожа на популярный сингл американских музыкантов «My humps» (2005 год).
Композитор Отто Нотман, являющийся автором песен таких исполнителей как Вера Брежнева, Анита Цой и группы Чили, также пришел к выводу, что песня Go Bananas была полностью «снята под копирку» с The Black Eyed Peas, пишет «Пятый канал».
«Ребята, это ту мач. Если вы основываетесь на мощных хитах зарубежных исполнителей, делайте это как-то так, чтобы оно не было настолько похоже», — прокомментировал композитор.
По его мнению, Little Big является сформировавшимся коллективом, который должен делать оригинальную музыку и не заимствовать у других артистов мелодии.
Сама группа отказывается комментировать ситуацию.