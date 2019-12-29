Российские фильмы заработали в 2019 году более 2,6 млрд рублей

Общий кассовый сбор отечественных кинофильмов в 2019 году составил 2,6 млрд рублей, а Министерство культуры выделило на их производство 1,49 млрд, пишет Lenta.ru.

Всего за год российский минкульт поддержал производство 49 картин, их посмотрели 7,5 млн человек.

Однако почти полсотни отечественных картин в итоге оказались менее прибыльными чем, к примеру, один «Король Лев» в обновленной версии 2019 года. Мультфильм собрал в российском прокате 2,9 млрд рублей, сообщает «Кинопоиск».

Самой кассовой картиной в России в 2019 году стала сага «Мстители: Финал». Ее сборы составили почти 48 млн долларов. «Джокер» собрал 31 млн долларов, а «Малефисента. Владычица тьмы» — 35 млн долларов.

Из отечественных кинолент хорошие перспективы в прокате 2019 года имеет «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2». Картина уже собрала 10,5 млн долларов.