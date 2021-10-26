Стало известно, какой фильм Россия выдвинула на премию «Оскар»

На американскую премию «Оскар» от России выдвинули фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Ранее фильм выиграл на Каннском фестивале в номинации «Особый взгляд».

События фильма разворачиваются в небольшом североосетинском городе. Отец Заур воспитывает сыновей и дочь — и делает это строго, не зная границ между заботой и гиперопекой. Старший сын сбегает в Ростов на заработки. Младший еще не знает, чего хочет от жизни, а дочь строит план побега. Но вырваться из отцовских «объятий» ей будет непросто.

О том, что фильм Коваленко будет выдвинут на «Оскар», сообщил председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай, пишет РБК.

«Каждый голосует по своим причинам. Могу только сказать, что это картина была у коллег резонансном фильмом, ее все отмечали, была на разных фестивалях, показывалась на внутренних, ее видели много кинематографистов — это первое. А второе — она имела международное признание, поскольку получила в Каннах одного из направлений», — сказал он.

Чухрай отметил, что из всех кандидатов у «Разжимая кулаки» больше всего шансов попасть в шорт-лист самой главной кинопремии мира.

Режиссеру картины Кире Коваленко 26 лет. Она одна из выпускниц нальчикской мастерской Александра Сокурова, сокурсница еще одного знаменитого молодого режиссера Кантемира Балагова. Его фильм «Дылда» также был выдвинут на «Оскар» от России в 2019 году и даже попал в шорт-лист.

Также на премию «Оскар» в 2021 году от Финляндии был выдвинут фильм «Купе номер 6», в котором одну из главных ролей сыграл российский актер Юрий Борисов. Эта картина получила Гран-При в Каннах.