В Алтайском крае назвали победителей Шукшинского кинофестиваля

1 октября в Бийске наградили победителей Шукшинского кинофестиваля. Лучшей картиной по мнению жюри стала лента «История одной картины» режиссера Руслан Магомадова.

По сюжету фильма из Европы в Чечню прилетает мужчина. Он должен найти бесценную вещь, от которой зависит его будущее.

Спецприз губернатора Алтайского края получил фильм «Земля Эльзы», чья премьера состоялась во время кинофестиваля, сообщают в региональном Минкульте.

Остальные номинации распределили следующим образом:

«Лучший короткометражный фильм» — «Ку-Ку», режиссер Светлана Белоруссова;

«Лучший сценарий» — «Архипелаг», сценаристы Алексей Тельнов , Светлана Саликова , режиссер Алексей Тельнов;

Светлана Саликова режиссер Алексей Тельнов; «Лучшая операторская работа» — «Потанцуй со мной», оператор Андрей Егоров , режиссер Никандр Федоров;

режиссер Никандр Федоров; «Лучшая режиссерская работа» — режиссер Алексей Федорченко , фильм «Последняя «Милая Болгария»;

фильм «Последняя «Милая Болгария»; «Лучшая продюсерская работа» — «Архипелаг», продюсер Елена Дементова , режиссер Алексей Тельнов;

режиссер Алексей Тельнов; «Лучшая мужская роль» — актер Евгений Бавыкин , фильм «История одной картины»;

фильм «История одной картины»; «Лучшая женская роль» — актриса Ирина Печерникова , фильм «Земля Эльзы».

Оценивали фильмы оператор Алишер Хамиходжаев, ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, режиссер Евгений Бедарев, глава алтайского отделения Союза кинематографистов Владимир Кузнецов, режиссер и преподаватель Елизавета Манскова.

Напомним, что Шукшинский кинофестиваль в этом году стартовал 28 сентября. В конкурсной программе участвовали 11 полнометражных картин.