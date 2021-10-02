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В Алтайском крае назвали победителей Шукшинского кинофестиваля

1 октября в Бийске наградили победителей Шукшинского кинофестиваля. Лучшей картиной по мнению жюри стала лента «История одной картины» режиссера Руслан Магомадова.

В Бийске назвали победителей Шукшинского кинофестиваля
В Бийске назвали победителей Шукшинского кинофестиваля
culture22.ru

По сюжету фильма из Европы в Чечню прилетает мужчина. Он должен найти бесценную вещь, от которой зависит его будущее.

Спецприз губернатора Алтайского края получил фильм «Земля Эльзы», чья премьера состоялась во время кинофестиваля, сообщают в региональном Минкульте.

Остальные номинации распределили следующим образом:

  • «Лучший короткометражный фильм» — «Ку-Ку», режиссер Светлана Белоруссова;
  • «Лучший сценарий» — «Архипелаг», сценаристы Алексей Тельнов, Светлана Саликова, режиссер Алексей Тельнов;
  • «Лучшая операторская работа» — «Потанцуй со мной», оператор Андрей Егоров, режиссер Никандр Федоров;
  • «Лучшая режиссерская работа» — режиссер Алексей Федорченко, фильм «Последняя «Милая Болгария»;
  • «Лучшая продюсерская работа» — «Архипелаг», продюсер Елена Дементова, режиссер Алексей Тельнов;
  • «Лучшая мужская роль» — актер Евгений Бавыкин, фильм «История одной картины»;
  • «Лучшая женская роль» — актриса Ирина Печерникова, фильм «Земля Эльзы».

Оценивали фильмы оператор Алишер Хамиходжаев, ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, режиссер Евгений Бедарев, глава алтайского отделения Союза кинематографистов Владимир Кузнецов, режиссер и преподаватель Елизавета Манскова.

Напомним, что Шукшинский кинофестиваль в этом году стартовал 28 сентября. В конкурсной программе участвовали 11 полнометражных картин.

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