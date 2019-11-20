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Стало известно, когда и где в Барнауле откроют первый каток

23 ноября в барнаульском парке «Экстрим» откроют первый открытый каток.

Коньки.
Коньки.
открытые источники (CC0)

На территории парка (пр. Ленина, 152/д, рядом с парком «Солнечный ветер») будут работать теплая раздевалка, кафе и сдаваться в аренду четыре беседки.

Сам каток займет порядка 2000 кв.м. Раздевалкой послужит настоящая монгольская юрта с печкой.

Стоимость проката коньков — 120 рублей за 1 час или 70 рублей на весь день со своими коньками. Аренда беседки — 600 рублей в час. Режим работы — в будни с 11:00 до 21:00, в выходные — 10:00 до 21:00.

Также 23 ноября открытый каток обещают открыть в парке «Центральный».

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