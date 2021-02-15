В Барнауле прочитают произведение Пушкина, которое сто лет назад поставили в театре драмы

16 февраля в краевом театре драмы им. Шукшина прочитают историческую драму «Борис Годунов» Александра Пушкина. В Барнауле постановка по этому произведению была поставлена в первом сезоне в 1921—1922 годах.

Произведение Пушкина открывает сезон читок, посвященных вековому юбилею театра.

«Годунова» прочитают актеры Антон Кирков, Константин Кольцов, Анастасия Южакова, Дмитрий Плеханов, Михаил Меньших.

«Полное название исторической драмы Александра Сергеевича Пушкина „Борис Годунов“ — „Драматическая повесть, Комедия o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве“. Сам Пушкин называет своё произведение „романтической трагедией“. Созданная в 1825 году во время ссылки в Михайловское, до 1866 она была запрещена для представления на сцене», — рассказали в театре.

В драме отметили, что до революции 1917 года драму ставили крайне редко. Зато сегодня современные режиссеры вновь заинтересовались ею. В театре предлагают посмотреть на «Годунова» свежим взглядом и вместе с участниками читки поискать параллели с сегодняшним днем.

Начало в 18:30. Стоимость билета — 100 рублей.