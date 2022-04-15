В Барнауле пройдет выставка охотничьих собак

16 апреля в 10:00 в парке «Изумрудный» в Барнауле пройдет выставка собак охотничьих пород.

Выставку организуют Алтайская краевая общественная организация охотников и рыболовов.

Посмотреть на красивых песиков и пофотографироваться с ними можно будет на площадке у пруда.

Напомним, ранее в «Изумрудном» открыли современную площадку для выгула питомцев — в краевой столице она стала первой и пока единственной в своем роде.

Также 1 марта здесь провели озорную «корги-тусу» — владельцы собак породы корги привели своих похожих на сдобные булочки питомцев. Все желающие смогли пообщаться с хвостатыми и их хозяевами.