В Барнауле пройдет выставка охотничьих собак

Выставку организуют Алтайская краевая общественная организация охотников и рыболовов.
Посмотреть на красивых песиков и пофотографироваться с ними можно будет на площадке у пруда.
Напомним, ранее в «Изумрудном» открыли современную площадку для выгула питомцев — в краевой столице она стала первой и пока единственной в своем роде.
Также 1 марта здесь провели озорную «корги-тусу» — владельцы собак породы корги привели своих похожих на сдобные булочки питомцев. Все желающие смогли пообщаться с хвостатыми и их хозяевами.