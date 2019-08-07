В Барнауле раскроют тайны Старого базара

Жителям и гостям Барнаула предлагают новую экскурсию. В этот раз всех желающих проведут по Старому базару и расскажут, каким было это место 300 лет назад, когда там впервые начали торговать.

Экскурсия «Старый базар. Начало Барнаула» пройдет в субботу, 10 августа, сообщают на сайте мэрии.

«История Барнаула тесно связана со Старым базаром. Именно на этом месте 300 лет назад начальником барнаульского завода был издан указ об отведении места для торговли. На экскурсии вы узнаете об истории этого места, о домах купцов Сухова и Лалетина, о том, когда Федор Достоевский побывал в Барнауле, и многое другое», — говорится в описании маршрута.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно предварительно записаться. Все подробности можно найти на сайте администрации города.

Сезон городских экскурсий в Барнауле открыли в мае. Altapress.ru в обзоре писал, какие маршруты заслуживают внимания.