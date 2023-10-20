В Барнауле состоится концерт с участием Евгения Штейнмиллера

Солист Евгений Штейнмиллер окончил Алтайский государственный музыкальный колледж отделение «Вокальное искусство».
Выступает с сольными концертами и авторскими программами в городах России. Лауреат нескольких всероссийских и международных конкурсов.
В программе концерта: арии из опер, романсы, песни советских и зарубежных композиторов.
Концерт состоится 2 ноября в 18:30 в ДК «Сибэнергомаш».
Билеты можно купить на сайте www.kassy.ru.
Ранее концерт духового оркестра, посвященный году Рахманинова, прошел в Барнауле.