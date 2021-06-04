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В Барнауле в честь дня рождения Пушкина устроят поэтический праздник

6 июня в сквере у памятника Пушкину в Барнауле пройдет праздничное мероприятие, посвященное Пушкинскому Дню России.

Актер Михаил Лямин в образе Пушкина
Актер Михаил Лямин в образе Пушкина
altapress.ru

Перед зрителями выступит «пушкиновед», солист музыкального театра Михаил Лямин и студия бального танца «Фантазия».

Также у памятника будет организован открытый микрофон — любой желающий сможет прочитать любимое стихотворение поэта-гения.

Здесь же пройдет награждение лауреатов девятого городского конкурса «Город читает Пушкина», сообщает пресс-служба администрации города.

Начало праздника в 12:00.

Напомним, что в мае в Барнаул с гастролями приезжал театр им. Вахтангова. Они привозили спектакль «Евгений Онегин», который очень понравился публике. Фоторепортаж с показа можно посмотреть здесь.

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