В Барнауле выступит солист из Красноярска с уникальным баритоном

27 ноября в Барнауле в концертном зале Русского камерного оркестра выступит солист красноярской филармонии Виталий Осипов.

Виталий Осипов — обладатель уникального баритона, красивого тембра с полным диапазоном.

Певец — лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель хрустальной маски «За лучшую мужскую роль в музыкальном спектакле» в краевом конкурсе «Театральная весна — 2012», обладатель премии губернатора за личный вклад в культуру Красноярского края.

На концерте в Барнауле он исполнит шедевры мировой классики, романсы, лучшие хиты советских композиторов.

Начало в 18:30. Справки и заказ билетов по тел. 24−87−44.