В традициях коммунизьма. «Дубовая роща» вместе с двумя Лениными даст дурацкий концерт в Барнауле

24 апреля в Барнауле легендарная группа «Дубовая роща», которой в прошлом году стукнуло 30 лет, отметит ежегодный апрельский субботник и 28-летие сплава по Пивоварке дурацким концертом.

Перед концертом всех ждет трудовая и экспедиционная программа.

В 11:00 — экологический субботник в Центральном парке. В 13:00 — встреча героев-сплавщиков на побережье Барнаулки. И только в 15:00 — концерт в баре «Карабас-Барабас» (ул. Мало-Тобольская, 20).

Уточнятся, что план приблизительный и в любой момент может потерпеть крах.

«Дубовая роща». 30-летие. Altapress.ru.

Великий Организатор и фронтмен группы Вадим Вязанцев сообщил «Афише», что, поскольку сплав посвящен апрельскому субботнику, в шоу-программе будет Владимир Ленин. И даже два: Андрей Никитин и Владислав Сухачев.

«Прибытие на концерт с бревнами и в одеяниях кумачового цвета приветствуется», — подчеркнул лидер «Дубовой рощи».

Что это за товарищи

«Дубовая роща» - советская и российская рок-группа (полное название: арт-группа Творческое объединение «Дубовая роща № 6/17 ХО») из Барнаула. Основана 4 декабря 1989 года.

Кроме музыки участники коллектива (совместно и индивидуально) занимаются различными видами творческой деятельности в области литературы, журналистики, живописи, театра, современных синкретических форм.

Хиты тоже носят уникальные и неповторимые названия: «Трусы в горошек», «Унитаз», «Доктор Петровский» и другие.