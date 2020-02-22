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WarnerMedia объявила о съемках продолжения сериала «Друзья»

Компания WarnerMedia подтвердила информацию о воссоединении состава популярного сериала «Друзья» для съемок в новом проекте, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт WarnerMedia.

Актеры сериала "Друзья".
Актеры сериала "Друзья".
Открытые источники в интернете.

Режиссером и продюсером проекта станет Бен Уинстон. Он будет сотрудничать с продюсерами оригинального сериала. По данным источника издания Variety, все шесть актеров получат как минимум по $2,5 млн за участие в проекте.

Информация о том, что HBO может снять продолжение «Друзей» появилась еще осенью 2019 года, когда сериалу исполнилось 25 лет. Однако тогда журнал The Hollywood Reporter писал, что «стороны пока далеки от достижения договоренностей».

Комедийный сериал «Друзья» транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал получил множество наград, включая шесть премий Emmy и один «Золотой глобус».

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