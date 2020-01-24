Зачетка со сгущенкой: как в Барнауле отметили Татьянин день

Песни, танцы и торт в виде гигантской зачетки — 24 января студенты АлтГУ в привычном формате отметили Татьянин день. Из-за пурги пришлось обойтись без царских саней, а само торжество провести в здании университета.

По традиции, студентов поздравила императрица Елизавета Петровна — основательница первого российского университета.

В этом году она была одна, без сопровождения свиты и Михаила Ломоносова. Видимо, приехать им помешали семибалльные пробки на дорогах.

Также студентов впервые в роли ректора поздравил Сергей Бочаров. В своей речи он отметил, что в университете всегда растут профессиональные кадры и воспитывается «дух студенчества, замешанный на молодости, энтузиазме и даже некотором бунтарстве».

Затем ректор поставил масляную подпись на сладкой «зачетке» — полутораметровом медовом торте с вареной сгущенкой. От желающих попробовать кусочек «зачетной книжки» и выпить кружку горячего сбитня не было отбоя.

Завершат празднование Татьяниного дня праздничным концертом в 15:00 в концертном зале АлтГУ.