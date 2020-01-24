Зачетка со сгущенкой: как в Барнауле отметили Татьянин день

По традиции, студентов поздравила императрица Елизавета Петровна — основательница первого российского университета.
В этом году она была одна, без сопровождения свиты и Михаила Ломоносова. Видимо, приехать им помешали семибалльные пробки на дорогах.
Также студентов впервые в роли ректора поздравил Сергей Бочаров. В своей речи он отметил, что в университете всегда растут профессиональные кадры и воспитывается «дух студенчества, замешанный на молодости, энтузиазме и даже некотором бунтарстве».
Затем ректор поставил масляную подпись на сладкой «зачетке» — полутораметровом медовом торте с вареной сгущенкой. От желающих попробовать кусочек «зачетной книжки» и выпить кружку горячего сбитня не было отбоя.
Завершат празднование Татьяниного дня праздничным концертом в 15:00 в концертном зале АлтГУ.