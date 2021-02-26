Земфира впервые с 2013 года выпустила новый альбом

Певица Земфира в пятницу выпустила новый студийный альбом «Бордерлайн». Прослушать его можно на официальной странице исполнительницы «ВКонтакте».

Слово «борденлайн» в переводе означает «пограничная линия», пишет «Российская газета». Всего в альбоме 12 песен, таких как «Абьюз», «Крым», «Жди меня», «Остин», на которую уже вышел клип, и другие. Некоторые певица уже исполняла на музыкальных фестивалях.

Это первый альбом Земфиры с 2013 года и седьмой по общему количеству. Ожидается, что теперь певица отправится в концертный тур.

Земфира Рамазанова — российская рок-певица, музыкант и композитор.

На протяжении карьеры многие из ее песен попадали на первые строчки музыкальных чартов России, включая такие композиции, как «Ариведерчи», «Искала», «Трафик», «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Без шансов».

Предыдущий студийный альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году, пишет ТАСС.