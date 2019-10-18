Барнаулец угнал автомобиль в Москве и доехал на нем до Оренбурга

В Оренбургской области инспекторы ДПС задержали подозреваемых в угоне автомобиля в Москве, сообщает ГУ МВД России по региону.

Автомобиль Hyundai Solaris, который угнали у москвича, заметили на трассе Оренбург — Орск. Полицейские остановили машину и задержали водителя в районе стационарного поста ДПС.

Выяснилось, что иномаркой управлял 34-летний житель Барнаула. В салоне также находились трое пассажиров — уроженцы одной из республик ближнего зарубежья. Приятелей вместе с автомобилем передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Материалы по факту задержания подозреваемых направили по месту совершения преступления. Автомобиль Hyundai Solaris вернули владельцу.