Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Барнаулец угнал автомобиль в Москве и доехал на нем до Оренбурга

В Оренбургской области инспекторы ДПС задержали подозреваемых в угоне автомобиля в Москве, сообщает ГУ МВД России по региону.

Угнанный автомобиль.
Угнанный автомобиль.
56.мвд.рф

Автомобиль Hyundai Solaris, который угнали у москвича, заметили на трассе Оренбург — Орск. Полицейские остановили машину и задержали водителя в районе стационарного поста ДПС.

Выяснилось, что иномаркой управлял 34-летний житель Барнаула. В салоне также находились трое пассажиров — уроженцы одной из республик ближнего зарубежья. Приятелей вместе с автомобилем передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Материалы по факту задержания подозреваемых направили по месту совершения преступления. Автомобиль Hyundai Solaris вернули владельцу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость