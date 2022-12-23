23 декабря
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Автоновости

Барнаульским водителям разрешат выезд с улицы Строительной 2-й, где уже начались заторы

В Барнауле из-за участившихся заторов на выезде с улицы Строительной 2-й на улицу Советской Армии и проспект Строителей в январе на этой улице установят светофор.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

«Напомним, в октябре 2022 года для повышения пропускной способности транспорта на улице Строительной 2-й в районе пересечения с проспектом Строителей изменили схему движения. Это позволило значительно разгрузить проезд по улице Советской Армии, дополнительный объезд основных магистралей, на которые перераспределился транспортный поток в связи с закрытием моста на проспекте Ленина. Однако из-за несоблюдения приоритетности движения транспорта на участке в часы пик возникали заторы», — говорится в сообщении.

После установки светофора ситуацию на дороге проанализируют и примут окончательное решение о сохранении нововведений.

В комитете подчеркивают, что такая схема движения на участке будет действовать только на время реконструкции путепровода по проспекту Ленина.

Ранее стало известно, что в Барнауле запретят стоянку на парковках в четырех участках.

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