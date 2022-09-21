21 сентября
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Автоновости

Барнаульский карапуз. Что за крошечный автомобиль продается за 345 тыс. рублей в столице Алтайского края

Малыш Smart City 1999 года продается за 345 тыс. рублей в Барнауле. Объявление размещено на drom.ru.

Smart City 1999 года за 345 тыс. рублей
Smart City 1999 года за 345 тыс. рублей
Drom.ru

Ранее мы писали про самый маленький автомобиль Барнаула. Но нашли еще меньше. Габариты Smart City всего 2500 — 1515 — 1529. Он вмещает только двух человек и их вещи в небольшом багажнике (150 л).

Эта крошка очень проворна в городском движении. Она легко вмещается в тесной пробке и почти всегда найдет место на забитой парковке.

Выглядит Smart City ярко и привлекательно. Кузов раскрашен в синий и белый цвета. Салон обтянут синей кожей, сиденья оббиты оранжевой тканью. В крыше автомобиля установлен люк.

«Маленький, уютный, экономичный и очень комфортный. В отличном состоянии», — пишет продавец в объявлении.

Автомобиль действительно довольно экономичный. По паспорту, он расходует 5,8 л в городе и 4,5 л за городом. Имеет бензиновый двигатель на 0,6 л.

Барнаульский карапуз не очень мощный. У него всего 55 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 17 секунд, его максимальная скорость 135 км/ч.

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