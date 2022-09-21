Барнаульский карапуз. Что за крошечный автомобиль продается за 345 тыс. рублей в столице Алтайского края

Малыш Smart City 1999 года продается за 345 тыс. рублей в Барнауле. Объявление размещено на drom.ru.

Ранее мы писали про самый маленький автомобиль Барнаула. Но нашли еще меньше. Габариты Smart City всего 2500 — 1515 — 1529. Он вмещает только двух человек и их вещи в небольшом багажнике (150 л).

Эта крошка очень проворна в городском движении. Она легко вмещается в тесной пробке и почти всегда найдет место на забитой парковке.

Выглядит Smart City ярко и привлекательно. Кузов раскрашен в синий и белый цвета. Салон обтянут синей кожей, сиденья оббиты оранжевой тканью. В крыше автомобиля установлен люк.

«Маленький, уютный, экономичный и очень комфортный. В отличном состоянии», — пишет продавец в объявлении.

Автомобиль действительно довольно экономичный. По паспорту, он расходует 5,8 л в городе и 4,5 л за городом. Имеет бензиновый двигатель на 0,6 л.

Барнаульский карапуз не очень мощный. У него всего 55 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 17 секунд, его максимальная скорость 135 км/ч.