28 августа
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Автоновости

Богатые и успешные. Полиция Москвы пресекла автопробег из 200 спорткаров и забрала их на штрафстоянку

В Москве полицейские сорвали уличные гонки на элитных автомобилях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.

Porsche.
Porsche.
СС0.

Несколько десятков очень дорогих иномарок планировали проехаться по центру столицы страны с наклейками «Богатые и успешные». Среди них выделяются автомобили таких марок как Ferrari, Lamborghini и Porsche.

При этом полицейские заранее предупреждали участников заезда о незаконности такого мероприятия.

Всего в забеге должны были участвовать около 200 суперкаров. В итоге, автомобили отправили на спецстоянку. Там их проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств.

Билеты на ралли продавались от 36 тыс. и до 270 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Гран-при российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» больше проводить не будут.

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