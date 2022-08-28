Богатые и успешные. Полиция Москвы пресекла автопробег из 200 спорткаров и забрала их на штрафстоянку

Несколько десятков очень дорогих иномарок планировали проехаться по центру столицы страны с наклейками «Богатые и успешные». Среди них выделяются автомобили таких марок как Ferrari, Lamborghini и Porsche.
При этом полицейские заранее предупреждали участников заезда о незаконности такого мероприятия.
Всего в забеге должны были участвовать около 200 суперкаров. В итоге, автомобили отправили на спецстоянку. Там их проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств.
Билеты на ралли продавались от 36 тыс. и до 270 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что Гран-при российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» больше проводить не будут.