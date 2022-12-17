Что за черного зверя с безупречной историей и крутыми опциями продают за 9,4 млн рублей в Барнауле

BMW X6 комплектации xDrive 30d AT M Sport Pro представлен в черном цвете с комбинированной обивкой салона и комфортными сиденьями из экокожи Nappa.
У автомобиля, по словам автора объявления, безупречнейшая эксплуатация. Пробег трассовый Новосибирск-Барнаул и составляет он 60 тыс.км.
Внимание нового хозяина авто могут привлечь заводская тонировка, управление жестами, потолок черная алькантара, подогрев подлокотника и подоконника.
Также дополнительно присутствует бронепленка по всем зонам риска, керамика всего кузова, два комплекта резины (зима/лето) и шумоизоляция.
У BMW X6 дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и мощность в 249 лошадиных сил.
Автор объявления пишет, что если покупка автомобиля состоится в Алтайском крае — красивые номера будут в подарок.
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