Что за черного зверя с безупречной историей и крутыми опциями продают за 9,4 млн рублей в Барнауле

BMW X6 2020 года выпуска продают за 9,4 млн рублей. Объявление размещено на Drom.ru.

BMW X6 2020 года выпуска за 9,4 млн рублей

BMW X6 комплектации xDrive 30d AT M Sport Pro представлен в черном цвете с комбинированной обивкой салона и комфортными сиденьями из экокожи Nappa.

У автомобиля, по словам автора объявления, безупречнейшая эксплуатация. Пробег трассовый Новосибирск-Барнаул и составляет он 60 тыс.км.

Внимание нового хозяина авто могут привлечь заводская тонировка, управление жестами, потолок черная алькантара, подогрев подлокотника и подоконника.

Также дополнительно присутствует бронепленка по всем зонам риска, керамика всего кузова, два комплекта резины (зима/лето) и шумоизоляция.

У BMW X6 дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и мощность в 249 лошадиных сил.

Автор объявления пишет, что если покупка автомобиля состоится в Алтайском крае — красивые номера будут в подарок.