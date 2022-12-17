17 декабря
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Автоновости

Что за черного зверя с безупречной историей и крутыми опциями продают за 9,4 млн рублей в Барнауле

BMW X6 2020 года выпуска продают за 9,4 млн рублей. Объявление размещено на Drom.ru.

BMW X6 2020 года выпуска за 9,4 млн рублей
BMW X6 2020 года выпуска за 9,4 млн рублей
Drom.ru

BMW X6 комплектации xDrive 30d AT M Sport Pro представлен в черном цвете с комбинированной обивкой салона и комфортными сиденьями из экокожи Nappa.

У автомобиля, по словам автора объявления, безупречнейшая эксплуатация. Пробег трассовый Новосибирск-Барнаул и составляет он 60 тыс.км.

Внимание нового хозяина авто могут привлечь заводская тонировка, управление жестами, потолок черная алькантара, подогрев подлокотника и подоконника.

Также дополнительно присутствует бронепленка по всем зонам риска, керамика всего кузова, два комплекта резины (зима/лето) и шумоизоляция.

У BMW X6 дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и мощность в 249 лошадиных сил.

Автор объявления пишет, что если покупка автомобиля состоится в Алтайском крае — красивые номера будут в подарок.

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