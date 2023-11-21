Toyota Camry 2021 года выпуска продают в Барнауле за 3,7 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за сочную клубничку продают в Барнауле за 3,7 млн рублей.

Просторный салон Toyota Camry, позволяющий комфортно разместиться и водителю и пассажирам, передовые технологии, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

А также специальная акценты в интерьере в Camry GR SPORT позволят вам раствориться в комфорте и наслаждаться каждой минутой своего пути.

Интерьер Toyota Camry впечатлит даже самый взыскательный вкус. Просторный и функциональный салон Toyota Camry с возможностью персонализации настроек дополняют премиальные материалы отделки, а комфортные сиденья с электрорегулировкой позволяют забыть, что поездки на автомобиле бывают утомительными.

Владелец отмечает, что автомобиль полностью в оригинальном состоянии.

Надежная восьми ступенчатая автоматическая коробка передач и уникальный вариатор с механической первой передачей обеспечивают более мягкое и быстрое переключение, демонстрирует впечатляющую динамику.

У машины бензиновый двигатель на 2,5 л, автоматическая коробка передач и 200 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что на «Авито» продают интересный самокат, который идеально подойдет для барнаульской «Трассы здоровья».