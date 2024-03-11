11 марта
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Автоновости

Что за трицикл продают в Сибири за полтора млн рублей

Трицикл Can-am RD spyder продают в Омске за полтора млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за трицикл продают в Сибири за полтора млн рублей.
Что за трицикл продают в Сибири за полтора млн рублей.
«Авито»

Трициклы в последнее время выходят с завидной регулярностью. Сама идея трехколесного транспорта далеко не нова. Появление первого из них датируется 1769 годом.

Органов управления заметно меньше, чем на обычном байке, но то, что осталось, расположено максимально логично. Справа – ручка газа и педаль тормоза. Слева тоже тормоз, но стояночный.

О его активации услужливо сообщает многофункциональный дисплей на минималистичной приборке, напоминающей инструментарий спартанского спорткара. По бокам экрана аналоговые спидометр и тахометр, стрелки которых движутся в противоположных направлениях.

По мотоциклетным меркам форсировка не запредельная — 106 лошадиных сил, зато в автомобильном мире удельная мощность в пределах 3 кг/лошадиных сил — это уровень топовых версий 911-х.

Ранее стало известно, что за крутой Mercedes продают в Сибири.

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