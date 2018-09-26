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Динамовские болельщики на дорогих внедорожниках испортили газон в Барнауле

25 сентября в Барнауле прошла кубковая встреча между местным «Динамо» и «Оренбургом». На этом матче был большой наплыв болельщиков — около 8 тыс. человек. Жители соседнего со стадионом дома пожаловались в паблике Barnaul22, что приехавшие поддержать барнаульскую команду автолюбители повредили газон.

Во дворе барнаульского дома №74 по улице Никитина болельщики "Динамо" запарковались на газоне. 25 сентября 2018 года.
Во дворе барнаульского дома №74 по улице Никитина болельщики "Динамо" запарковались на газоне. 25 сентября 2018 года.
Алевтина Лицова vk.com/barneos22

Алевтина Лицова, проживающая в доме № 74 по улице Никитина, заявила, что 25 сентября болельщики на дорогих черных внедорожниках повредили газон во дворе. Пенсионерки даже дежурили во дворе, чтобы не дать повредить газон, но только пожилые женщины отошли, владельцы иномарок забрались на траву. По словам Лицовой, каждый матч «Динамо» для жителей этого дома — «настоящее испытание: ни проехать, ни пройти».

Алевтина Лицова,
жительница Барнаула:

В нашем дворе большой красивый газон. Чтобы его как-то сохранить, в дни, когда на стадионе проходят игры по футболу, неравнодушные жители (в основном пенсионеры) выходят во двор и стоят по краям.

Вот и сегодня мы с соседкой «несли очередное дежурство». Но стоило нам уйти, как этим воспользовались «автолюбители», живущие по принципу: «Паркуюсь, где хочу». И очередная клумба-шина была раздавлена.

Жильцы пятиэтажки очень надеются на то, что у стадиона «Динамо» появится своя парковка. Или на то, что в городе наконец начнут реальную, а не виртуальную борьбу с такими горе-парковщиками.

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