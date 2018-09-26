Динамовские болельщики на дорогих внедорожниках испортили газон в Барнауле

Алевтина Лицова, проживающая в доме № 74 по улице Никитина, заявила, что 25 сентября болельщики на дорогих черных внедорожниках повредили газон во дворе. Пенсионерки даже дежурили во дворе, чтобы не дать повредить газон, но только пожилые женщины отошли, владельцы иномарок забрались на траву. По словам Лицовой, каждый матч «Динамо» для жителей этого дома — «настоящее испытание: ни проехать, ни пройти».

В нашем дворе большой красивый газон. Чтобы его как-то сохранить, в дни, когда на стадионе проходят игры по футболу, неравнодушные жители (в основном пенсионеры) выходят во двор и стоят по краям.

Вот и сегодня мы с соседкой «несли очередное дежурство». Но стоило нам уйти, как этим воспользовались «автолюбители», живущие по принципу: «Паркуюсь, где хочу». И очередная клумба-шина была раздавлена.