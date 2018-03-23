Автоновости

Домой только вплавь. Барнаул встал в десятибалльных пробках из-за "наводнения"

Сегодня, 16:57.
Автоновости

Барнаул 23 марта встал в десятибалльные пробки. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", на дорогах города образовались многокилометровые заторы. Вероятно, причина пробок дождливая погода и таяние снега.

Движение парализовано:

  • на пр. Красноармейском от площади Победы до ул. Папанинцев, от ул. Чкалова до Анатолия,
  • на пр. Ленина от улицы Чкалова до пл. Октября,
  • на пр. Социалистическом от пл. Победы до ул. Молодежной,
  • на ул. Молодежной от ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского,
  • пр. Строителей,
  • пр. Комсомольский,
  • ул. Гоголя от пр. Ленина до пр. Красноармейского,
  • ул .Партизанская
  • шоссе Ленточный бор и др.

На улице Попова пробки наблюдаются в обе стороны. Автомобилисты движутся со скоростью 3-7 км/ч.

Серьезные дорожные заторы наблюдаются в центре на проспекте Строителей и прилегающих у нему улицах.

Какие улицы перекрыли?

Ранее altapress.ru писал, что полиция перекрыла улицу Попова 23 марта из-за того, что ее затопили талые воды. Гигантская глубокая лужа образовалась от улицы Энтузиастов до Павловского тракта. Как говорят местные жители в сообществе Barnaul22, подобные разливы бывают на этом месте во время весеннего паводка да и после любого сильного дождя.

В Барнауле затопило улицу Ядринцева. 23 марта 2018 года.
В Барнауле затопило улицу Ядринцева. 23 марта 2018 года.

Что еще топит в Барнауле?

23 марта затопило улицу Ядринцева в Барнауле. На перекрестке с улицей Молодежной образовалась огромная лужа. Это произошло из-за резкого потепления и дождей. Вода подобралась к домам на улице Юрина и Красный текстильщик.

Какой будет погода?

Напомним, что на ближайшие дни синоптики объявили штормовое предупреждение ожидают усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, дождь и мокрый снег, в предгорьях сильные осадки. Прогнозирует метель, на дорогах сильный гололед. При этом в предгорьях будет до +14, а по краю до +9.

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