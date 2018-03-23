Домой только вплавь. Барнаул встал в десятибалльных пробках из-за "наводнения"

Пробки в Барнауле. 23 марта. Фото : Скрин с сайта. Пробки в Барнауле. 23 марта. Фото : Скрин с сайта. Пробка в Барнауле. 23 марта. Фото : Скрин с сайта.

Движение парализовано:

на пр. Красноармейском от площади Победы до ул. Папанинцев, от ул. Чкалова до Анатолия,

на пр. Ленина от улицы Чкалова до пл. Октября,

на пр. Социалистическом от пл. Победы до ул. Молодежной,

на ул. Молодежной от ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского,

пр. Строителей,

пр. Комсомольский,

ул. Гоголя от пр. Ленина до пр. Красноармейского,

ул .Партизанская

шоссе Ленточный бор и др.

На улице Попова пробки наблюдаются в обе стороны. Автомобилисты движутся со скоростью 3-7 км/ч.

Серьезные дорожные заторы наблюдаются в центре на проспекте Строителей и прилегающих у нему улицах.

Какие улицы перекрыли?

Ранее altapress.ru писал, что полиция перекрыла улицу Попова 23 марта из-за того, что ее затопили талые воды. Гигантская глубокая лужа образовалась от улицы Энтузиастов до Павловского тракта. Как говорят местные жители в сообществе Barnaul22, подобные разливы бывают на этом месте во время весеннего паводка да и после любого сильного дождя.

Что еще топит в Барнауле?

23 марта затопило улицу Ядринцева в Барнауле. На перекрестке с улицей Молодежной образовалась огромная лужа. Это произошло из-за резкого потепления и дождей. Вода подобралась к домам на улице Юрина и Красный текстильщик.

Какой будет погода?

Напомним, что на ближайшие дни синоптики объявили штормовое предупреждение ожидают усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, дождь и мокрый снег, в предгорьях сильные осадки. Прогнозирует метель, на дорогах сильный гололед. При этом в предгорьях будет до +14, а по краю до +9.

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