Домой только вплавь. Барнаул встал в десятибалльных пробках из-за "наводнения"

Барнаул 23 марта встал в десятибалльные пробки. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", на дорогах города образовались многокилометровые заторы. Вероятно, причина пробок дождливая погода и таяние снега.
Движение парализовано:
- на пр. Красноармейском от площади Победы до ул. Папанинцев, от ул. Чкалова до Анатолия,
- на пр. Ленина от улицы Чкалова до пл. Октября,
- на пр. Социалистическом от пл. Победы до ул. Молодежной,
- на ул. Молодежной от ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского,
- пр. Строителей,
- пр. Комсомольский,
- ул. Гоголя от пр. Ленина до пр. Красноармейского,
- ул .Партизанская
- шоссе Ленточный бор и др.
На улице Попова пробки наблюдаются в обе стороны. Автомобилисты движутся со скоростью 3-7 км/ч.
Серьезные дорожные заторы наблюдаются в центре на проспекте Строителей и прилегающих у нему улицах.
Какие улицы перекрыли?
Ранее altapress.ru писал, что полиция перекрыла улицу Попова 23 марта из-за того, что ее затопили талые воды. Гигантская глубокая лужа образовалась от улицы Энтузиастов до Павловского тракта. Как говорят местные жители в сообществе Barnaul22, подобные разливы бывают на этом месте во время весеннего паводка да и после любого сильного дождя.
Что еще топит в Барнауле?
23 марта затопило улицу Ядринцева в Барнауле. На перекрестке с улицей Молодежной образовалась огромная лужа. Это произошло из-за резкого потепления и дождей. Вода подобралась к домам на улице Юрина и Красный текстильщик.
Какой будет погода?
Напомним, что на ближайшие дни синоптики объявили штормовое предупреждение ожидают усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, дождь и мокрый снег, в предгорьях сильные осадки. Прогнозирует метель, на дорогах сильный гололед. При этом в предгорьях будет до +14, а по краю до +9.
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