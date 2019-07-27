Трассу на Горный Алтай окутали непроглядный смог и туман

Гости Горного Алтая, а также Сросток, которые сегодня 27 июля отправились на Шукшинский фестиваль , попали в густой туман и смог на трассе. Утром видимость была не больше 50 метров, сообщают корреспонденты altapress.ru.

Туман и смог на трассе в Горный Алтай.

Движение по трассе из Барнаула до Сросток затруднено. Автомобилисты вынуждены сбрасывать скорость и включать противотуманные фары. В деревне первых гостей фестиваля также встретил туман и смог, передают корреспонденты altapress.ru.

Алтайский край вторую неделю находится под завесой дыма, который приносит в регион с мест массовых пожаров в Красноярском крае, Эвенкии и Иркутской области. Площадь возгорания составляет около млн гектаров.

Туман и смог на трассе в Горный Алтай. altapress.ru

По данным управления ГО и ЧС в Алтайском крае, смог Алтайском крае развеется через 3−4 дня.

Население недовольно смогом. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получает в соцсети гневные письма о том, что власть бездействует и молчит. В городах Сибири прошли одиночные пикеты с призывом ввести режим СЧ.