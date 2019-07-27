Трассу на Горный Алтай окутали непроглядный смог и туман

Движение по трассе из Барнаула до Сросток затруднено. Автомобилисты вынуждены сбрасывать скорость и включать противотуманные фары. В деревне первых гостей фестиваля также встретил туман и смог, передают корреспонденты altapress.ru.
Алтайский край вторую неделю находится под завесой дыма, который приносит в регион с мест массовых пожаров в Красноярском крае, Эвенкии и Иркутской области. Площадь возгорания составляет около млн гектаров.
По данным управления ГО и ЧС в Алтайском крае, смог Алтайском крае развеется через 3−4 дня.
Население недовольно смогом. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получает в соцсети гневные письма о том, что власть бездействует и молчит. В городах Сибири прошли одиночные пикеты с призывом ввести режим СЧ.