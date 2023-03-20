Единственную Bentley в Барнауле продают за 1,7 млн рублей

В Барнауле продают белоснежную Bentley Continental GT, 2006 года за 1,7 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru. На сервисе это единственная Bentley в городе.

Автор объявления указывает, что автомобиль в отличном состоянии.

Мощность Bentley — 560 лошадиных сил. Руль левый, привод 4WD Пробег 149 тыс. км.

Хозяин машины сообщил, что обмен ему почти не интересен, но возможен на выгодных условиях. В этом случае цена авто — 2,3 млн рублей.

«В доплату могу предложить другие авто — Nissan Teana 2012 года, Mitsubishi L200 2007 года, Nissan Patrol 2002 года с мотором дизель 4.2, Chevrolet Camaro 2011 года объём 3.6, Cadillac Escalade 2007 года с мотором 6.2», — написали в объявлении.

Кстати, в России продают редкий автомобиль всего за 229 млн.