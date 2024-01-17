Эксперты спрогнозировали будущие цены на авто

Эксперт рассказал, что автомобили в России будут продолжать дорожать. Об этом пишет Lenta.ru.

В 2024 году новые машины могут подорожать на 20-40%.

Предпосылками стали нестабильный курс валют и нехватка предложений в сегменте. После прекращения поставок доступных седанов Kia и Hyundai начался дефицит, даже несмотря на то, что в 2024 году появилось много китайских новинок.

Если ассортимент расширят за счет китайских и отечественных машин, то цены могут стабилизироваться.

По данным «Авто.ру Оценка», средняя стоимость нового автомобиля за 2023 год выросла на 17,3% (до 3,7 млн рублей), а подержанного — на 28% (до 2,2 млн рублей).

Ранее стало известно, что чиновников вновь призвали пересаживаться на отечественные автомобили.

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