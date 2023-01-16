О новом перечне штрафов рассказали российским автомобилистам

Как говорится в публикации, теперь инспекторы могут штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой и нештатными газоразрядными лампами в фарах.

Также в документе отмечается, что водителям легковых автомобилей и легких грузовиков с декабря по февраль запретят передвигаться на летних покрышках.

По данным журналистов, если члены рабочих групп поддержат поправки, то документ может вступить в силу уже с 1 сентября.

С июня по август ограничения будут действовать для езды и на шипованных покрышках, а за нарушение водителям грозит штраф в 500 рублей.

При этом регионы получат полномочия по увеличению длительности запрета.

Помимо этого, перечень запретит применять в фарах источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации».

«Они светят ярче обычных ламп, но их незаводская установка, как правило, приводит к ослеплению встречного потока. Неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный для автомобиля с завода, будет являться нарушением, как и неработающий фонарь заднего хода и стоп-сигналы», — пишет издание.

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