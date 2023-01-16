16 января
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Автоновости

О новом перечне штрафов рассказали российским автомобилистам

Новую редакцию перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобилей, подготовило Правительство России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Как говорится в публикации, теперь инспекторы могут штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой и нештатными газоразрядными лампами в фарах.

Также в документе отмечается, что водителям легковых автомобилей и легких грузовиков с декабря по февраль запретят передвигаться на летних покрышках.

По данным журналистов, если члены рабочих групп поддержат поправки, то документ может вступить в силу уже с 1 сентября.

С июня по август ограничения будут действовать для езды и на шипованных покрышках, а за нарушение водителям грозит штраф в 500 рублей.

При этом регионы получат полномочия по увеличению длительности запрета.

Помимо этого, перечень запретит применять в фарах источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации».

«Они светят ярче обычных ламп, но их незаводская установка, как правило, приводит к ослеплению встречного потока. Неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный для автомобиля с завода, будет являться нарушением, как и неработающий фонарь заднего хода и стоп-сигналы», — пишет издание.

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