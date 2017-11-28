Глава ГИБДД разъяснил, можно ли гражданам снимать на видео полицейских

В письме руководителя ГАИ поясняется, что норма, обязывающая сотрудника полиции не препятствовать съемке, исключена из административного регламента ГИБДД, но это не подразумевает запрета на запись происходящего для водителей.

"Право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом закреплено в статье 29 Конституции Российской Федерации", — указано в документе.

Также Михаил Черников подчеркнул, что ограничение на съемку действий сотрудников правоохранительных органов вводится законами "О чрезвычайном положении", "О военном положении", "О государственной тайне", "Об оперативно-разыскной деятельности" и рядом других актов. В иных случаях граждане имеют право снимать происходящее.

"Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований, в административном регламенте не содержится", — отмечается в письме.

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