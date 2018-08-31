И так сойдет: в Бийске нанесли разметку на «убитую» дорогу.

Автолюбители обратили внимание, что разметку наносили оперативно, как будто это очень оживленная трасса: или глубокой ночью, или ранним утром.
Начало сюжета на 5 минуте.
Откуда взялся такой подход к дороге, неясно. Бийчане предполагают, что дорожники просто «промахнулись», а разметку должны были наносить на новой дороге к поселку Молодежному.
В городском комитете по ЖКХ заявили, что задания на работы не давали. Ориентировочно в начале сентября в район промзоны должна зайти техника, чтобы подлатать дороги. Скорее всего, отремонтируют и этот участок.
Напомним, в конце мая под Новосибирском дорожники нанесли разметку на траву на обочине.