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Из-за непогоды для водителей большегрузов на алтайских трассах организовали стоянки

Водители большегрузов могут переждать непогоду в Алтайском крае на стоянках вдоль федеральных трасс, сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай».

Большегрузы на дороге.
Большегрузы на дороге.
Иван Кузьмин

Синоптики прогнозируют во второй половине дня 5 ноября и ночью 6 ноября осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метель, гололедные явления и снежные заносы. Ветер усилится до 15−20 м/c, с порывами до 25 м/с.

Для обеспечения безопасности вдоль федеральных трасс организовали специальные стоянки для большегрузного транспорта. Переждать непогоду можно:

  • на Чуйском тракте на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая»,
  • в районе Барнаула на «Маяке» и «Облепихе»,
  • по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково,
  • возле кафе «Ника» в Троицком районе,
  • перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.

На трассе А-322 стоянки работают на выезде из Барнаула, в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе. Все площадки рассчитаны на размещение большегрузного транспорта и комфортное пребывание водителей.

Для владельцев легковых автомобилей подготовили парковки на всех объектах дорожного сервиса.

5 ноября на федеральных трассах региона дежурит 54 единицы спецтехники. Дорожные службы ведут снегоочистку и обработку покрытия.

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