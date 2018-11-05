Из-за непогоды для водителей большегрузов на алтайских трассах организовали стоянки

Синоптики прогнозируют во второй половине дня 5 ноября и ночью 6 ноября осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метель, гололедные явления и снежные заносы. Ветер усилится до 15−20 м/c, с порывами до 25 м/с.
Для обеспечения безопасности вдоль федеральных трасс организовали специальные стоянки для большегрузного транспорта. Переждать непогоду можно:
- на Чуйском тракте на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая»,
- в районе Барнаула на «Маяке» и «Облепихе»,
- по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково,
- возле кафе «Ника» в Троицком районе,
- перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.
На трассе А-322 стоянки работают на выезде из Барнаула, в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе. Все площадки рассчитаны на размещение большегрузного транспорта и комфортное пребывание водителей.
Для владельцев легковых автомобилей подготовили парковки на всех объектах дорожного сервиса.
5 ноября на федеральных трассах региона дежурит 54 единицы спецтехники. Дорожные службы ведут снегоочистку и обработку покрытия.