Автоновости

В Алтайском крае перекроют трассу на три часа из-за ремонта

Сегодня, 15:17.
Автоновости

Трассу "Белоярск — Заринск" перекроют 12 июня для всех видов транспорта на три часа. Это связано с ремонтными работами.

Дорожные работы.
Дорожные работы. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

Перекрытый участок располагается с 1 по 2 км. С 10.00 до 13.00 там будет проходить демонтаж балок. Все это время проезд для всех видов транспорта будет закрыт.

ГИБДД Алтайского края предупреждает участников дорожного движения о возможной опасности и просит водителей быть предельно внимательными.

Ранее по причине ремонта участок трассы "Белоярск — Заринск" перекрывали 7 июня.

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