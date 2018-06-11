В Алтайском крае перекроют трассу на три часа из-за ремонта

Трассу "Белоярск — Заринск" перекроют 12 июня для всех видов транспорта на три часа. Это связано с ремонтными работами.
Перекрытый участок располагается с 1 по 2 км. С 10.00 до 13.00 там будет проходить демонтаж балок. Все это время проезд для всех видов транспорта будет закрыт.
ГИБДД Алтайского края предупреждает участников дорожного движения о возможной опасности и просит водителей быть предельно внимательными.
Ранее по причине ремонта участок трассы "Белоярск — Заринск" перекрывали 7 июня.
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