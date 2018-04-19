Мэр Барнаула запретил дорожникам ремонтировать ямы кирпичами

Глава Барнаула Сергей Дугин потребовал от городской дорожной службы больше не использовать кирпичи в ямочном ремонте. Об этом он рассказал журналистам 18 апреля.
Сергей Дугин,
глава Барнаула:
— В этом году видел только одну яму, заделанную кирпичами. Я сказал: “Прекращайте, кирпичами мы не делаем". Мы закупили холодный асфальт, и благодаря этому начали работы при минусовой температуре. К сожалению, не все успели, но стараемся привести дороги в порядок.
Весной 2016 и 2017 годов муниципальный "Автодорстрой" укладывал кирпичи в наиболее глубокие выбоины. Это была временная мера, которая помогала сделать дорогу ровнее. Но автомобилисты жаловались, что кирпичи крошатся, их обломки вылетают из-под колес и летят в другие машины.
В 2016 году руководитель "Автодорстроя" Андрей Курышин заявил, что намерен свести к минимуму использование кирпичей. Однако в 2017 году их все-таки использовали достаточно активно.
В 2018 году сезон ямочного ремонта в Барнауле начался 5 апреля. Дорожники в работе использовали холодный асфальтобетон. В отличие от традиционного горячего асфальта, он содержит эластичные битумы. Поэтому такой асфальтобетон можно укладывать при температуре до -10 градусов.
Работать с холодным асфальтом дорожники будут до тех пор, пока среднесуточная температура не превысит +5. После этого в ход пойдет горячий асфальтобетон.
Факт
В 2018 году на ямочный ремонт власти выделили 64 млн рублей. Это в разы меньше, чем в предыдущие годы.
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