Мэрия Барнаула получила от горожан список из 238 «убитых дорог»

Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае продолжают составлять рейтинг «убитых дорог». В сентябре 2018 года администрация Барнаула получила список 238 участков, пишет портал ОНФ.

Исходя из рейтинга, в ближайшие планы ремонта дорог необходимо включить участки проспектов Ленина и Коммунаров, улиц Пролетарской и Деповской, а также построить дороги в новых микрорайонах.

Евгения Гущина,

эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае:

Интерактивная карта как инструмент обратной связи с населением доказала эффективность. Планы по ремонту дорог Барнаула второй год почти на 90% совпадают с мнением горожан. Такой результат стал возможен благодаря учету народного рейтинга.

Гущина рассказала, что в этом году люди стали пользоваться мобильным приложением «Убитые дороги». С его помощью можно отметить локальные проблемы — стертую разметку, неработающий светофор, яму. Такие сигналы помогают проводить текущий ремонт оперативнее согласно изменившимся требованиям госстандарта.

За время работы ресурса ОНФ «Карта убитых дорог» жители Алтайского края отметили 595 участков общей протяженностью 481 км, за которые проголосовали 18 тыс. человек. Основная часть высокорейтинговых дорог находится в Барнауле, что обусловлено большей активностью горожан.

Общественники намерены добиваться изменения на федеральном уровне подходов к определению объемов финансирования и наполнению дорожных фондов регионов в рамках формируемого национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог.