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Мэру Барнаула поручили поднять цены на проезд в общественном транспорте

26 ноября на аппаратном совещании у губернатора Виктора Томенко главе Барнаула Сергею Дугину поручили «проработать вопрос» повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом altapress.ru сообщил источник в правительстве региона.

Автобус 41. Общественный транспорт.
Автобус 41. Общественный транспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным источника, предполагается, что стоимость проезда в маршрутках поднимут с 20 до 25 рублей, в автобусах — до 23, в трамваях и троллейбусах — до 21 рубля.

Другой источник altapress.ru в городской администрации сообщает, что новые цены ожидаются с 1 января 2019 года. По его сведениям, стоимость проезда в горэлектротрансе также хотят поднять до 23 рублей. При этом по транспортным картам стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах составит 21 рубль.

По информации altapress.ru, окончательное решение 28 ноября должен принять координационный совет по ценообразованию при мэрии Барнаула.

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