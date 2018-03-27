На Алтае в опрокинувшемся автобусе пострадали 7 человек

ДТП произошло на 39 километре автодороги "К-05". Водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом Белокуриха — Новокузнецк, не справился с управлением. Автобус опрокинулся.

В результате ДТП пострадали 7 пассажиров, большинство из них получили незначительные телесные повреждения. Одного человека госпитализировали.

Следователи проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Алтае слетел с дороги и перевернулся грузовик, пострадала женщина.

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