На Алтае в опрокинувшемся автобусе пострадали 7 человек

26 марта около Целинного района пассажирский автобус слетел с трассы. В ДТП пострадали 7 пассажиров, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
ДТП произошло на 39 километре автодороги "К-05". Водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом Белокуриха — Новокузнецк, не справился с управлением. Автобус опрокинулся.
В результате ДТП пострадали 7 пассажиров, большинство из них получили незначительные телесные повреждения. Одного человека госпитализировали.
Следователи проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на Алтае слетел с дороги и перевернулся грузовик, пострадала женщина.
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