На Чуйском тракте открыли движение для всех видов транспорта

Проезд ограничивали с 10:30 из-за сложных погодных условий: на трассах края идет снегопад, метель, порывы ветра достигают 25 м/с. За ночь по причине ограниченной видимости и штормового ветра произошло несколько ДТП.
Перерыв в движении составил 3 часа 15 минут. Сложная метеорологическая обстановка на территории края сохраняется. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок.
Узнать о состоянии проезда по федеральным трассам Алтайского края и Республики Алтай, а также сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы:
При поездках в сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует:
- максимально снижать скорость;
- соблюдать дистанцию и боковой интервал;
- не делать резких маневров и перестроений;
- притормаживать при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам;
- при сильном снегопаде использовать «противотуманки» и включать аварийную сигнализацию.