ГИБДД сообщает, что с 13:45 минут на Чуйском тракте открыли движение для всех видов транспорта. Ранее дорогу перекрывали для автобусов и большегрузов на участке дороги от гостиничного комплекса «Облепиха» до въезда в Бийск.

Проезд ограничивали с 10:30 из-за сложных погодных условий: на трассах края идет снегопад, метель, порывы ветра достигают 25 м/с. За ночь по причине ограниченной видимости и штормового ветра произошло несколько ДТП.

Перерыв в движении составил 3 часа 15 минут. Сложная метеорологическая обстановка на территории края сохраняется. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок.

Узнать о состоянии проезда по федеральным трассам Алтайского края и Республики Алтай, а также сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы: 8 (3852) 63-14-59 .

При поездках в сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует: