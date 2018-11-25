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На Чуйском тракте открыли движение для всех видов транспорта

ГИБДД сообщает, что с 13:45 минут на Чуйском тракте открыли движение для всех видов транспорта. Ранее дорогу перекрывали для автобусов и большегрузов на участке дороги от гостиничного комплекса «Облепиха» до въезда в Бийск.

Метель на трассе.
Метель на трассе.
vk.com/barneos22

Проезд ограничивали с 10:30 из-за сложных погодных условий: на трассах края идет снегопад, метель, порывы ветра достигают 25 м/с. За ночь по причине ограниченной видимости и штормового ветра произошло несколько ДТП.

Перерыв в движении составил 3 часа 15 минут. Сложная метеорологическая обстановка на территории края сохраняется. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок.

Узнать о состоянии проезда по федеральным трассам Алтайского края и Республики Алтай, а также сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы: 8 (3852) 63-14-59.

При поездках в сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует:

  • максимально снижать скорость;
  • соблюдать дистанцию и боковой интервал;
  • не делать резких маневров и перестроений;
  • притормаживать при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам;
  • при сильном снегопаде использовать «противотуманки» и включать аварийную сигнализацию.
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