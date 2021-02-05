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Автоновости

На трассе Барнаул — Новосибирск построят станции подзарядки электромобилей

«Новосибирскэнергосбыт» планирует в 2021 году построить станции зарядки электромобилей на трассе до Алтайского края, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Станция для зарядки электромобилей.
Станция для зарядки электромобилей.
nso.ru

По словам новосибирского министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, в области «зародилась новая отрасль» и теперь задача властей «насытить не только Новосибирск», но и основные транспортные маршруты инфраструктурой для обслуживания и зарядки электромобилей.

Всего в Новосибирской области работают 28 зарядных станций, из них 25 станций находятся в Новосибирске, по одной в Бердске, Искитиме и Болотном (на трассе Р-255 «Новосибирск-Томск-Кемерово»).

Станция для зарядки электромобилей.
Станция для зарядки электромобилей.
nso.ru

В планах в 2021 году установить еще семь станций в Новосибирске и на наиболее востребованных маршрутах области — в сторону Алтайского края, Томска, Кемерово, Омска.

Также планируется создать центр развития и поддержки отечественных производителей ЭЗС.

Каждая станция может заряжать два автомобиля одновременно. Учитывая, что в среднем один автомобиль заряжается 35 минут, то максимальная мощность — 40 машин в сутки.

Ранее сообщалось, что компания Zetta в очередной раз перенесла сроки выпуска первого серийного российского электромобиля — на его создание сейчас не хватает денег.

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