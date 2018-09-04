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4 сентября
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На трассе под Барнаулом перекроют путепровод

4 сентября на несколько часов перекроют проезд по путепроводу на дороге «Белоярск — Заринск» в Первомайском районе, сообщает ГИБДД по региону.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Движение ограничат из-за демонтажа железобетонных балок пролетных строений путепровода.

Проезд закроют с 10 до 13 часов на дороге Белоярск — Заринск, на участке с 293 по 434 километр.

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

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