На трассе под Барнаулом перекроют путепровод

Движение ограничат из-за демонтажа железобетонных балок пролетных строений путепровода.
Проезд закроют с 10 до 13 часов на дороге Белоярск — Заринск, на участке с 293 по 434 километр.
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
4 сентября на несколько часов перекроют проезд по путепроводу на дороге «Белоярск — Заринск» в Первомайском районе, сообщает ГИБДД по региону.
Движение ограничат из-за демонтажа железобетонных балок пролетных строений путепровода.
Проезд закроют с 10 до 13 часов на дороге Белоярск — Заринск, на участке с 293 по 434 километр.
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
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