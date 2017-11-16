На въезде в Барнаул образовалась огромная пробка

Пробка на Новосибирском тракте. Фото : Barnaul22. Пробка на Новосибирском тракте. Фото : Barnaul22. Пробка на Новосибирском тракте. Фото : Barnaul22. Пробка на Новосибирском тракте. Фото : Barnaul22.

Затор растянулся от поворота на Новоалтайск до Старого моста. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на этом участке составляла 5-7 км/ч. По словам очевидцев, водители разворачивались и ехали в Барнаул через Новый мост.

Причиной большой пробки стала поломка автобуса. К 9 часам он освободил проезжую часть, однако затор еще не рассосался.

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