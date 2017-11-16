На въезде в Барнаул образовалась огромная пробка

Утром 16 ноября на въезде в Барнаул со стороны Новосибирского тракта (через Старый мост) образовалась серьезная пробка, сообщили altapress.ru очевидцы. Причиной стал автобус, который сломался посреди проезжей части.
Пробка на Новосибирском тракте. Фото : Barnaul22.
Пробка на Новосибирском тракте. Фото : Barnaul22.
Пробка на Новосибирском тракте. Фото : Barnaul22.
Пробка на Новосибирском тракте. Фото : Barnaul22.
Затор растянулся от поворота на Новоалтайск до Старого моста. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на этом участке составляла 5-7 км/ч. По словам очевидцев, водители разворачивались и ехали в Барнаул через Новый мост.
Причиной большой пробки стала поломка автобуса. К 9 часам он освободил проезжую часть, однако затор еще не рассосался.
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