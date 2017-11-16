Автоновости

На въезде в Барнаул образовалась огромная пробка

Сегодня, 09:26.
Автоновости

Утром 16 ноября на въезде в Барнаул со стороны Новосибирского тракта (через Старый мост) образовалась серьезная пробка, сообщили altapress.ru очевидцы. Причиной стал автобус, который сломался посреди проезжей части.

Затор растянулся от поворота на Новоалтайск до Старого моста. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на этом участке составляла 5-7 км/ч. По словам очевидцев, водители разворачивались и ехали в Барнаул через Новый мост.

Причиной большой пробки стала поломка автобуса. К 9 часам он освободил проезжую часть, однако затор еще не рассосался.

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