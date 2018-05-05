Не пройти, не проехать. В Барнауле машины объезжают огромную яму по тротуару

По словам автора фото и видео, возле здания на ул. Сизова, 22 ещё весной перекопали дорогу. Из-за этого образовались очень большие ямы. Водители, чтобы не повредить автомобили, ездят по тротуару, не оставляя пешеходам места.

"А иногда еще и не довольны, что пешеход мешает проехать", - говорит очевидец. Под вечер здесь скапливается большая пробка, что еще больше осложняет движение по этой улице.

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