Не пройти, не проехать. В Барнауле машины объезжают огромную яму по тротуару

На ул. Сизова машины вынуждены объезжать ямы по тротуару, мешая пешеходам и создавая аварийную ситуацию. Об этом в паблике Barnaul22 сообщила Марина Важенина.
По словам автора фото и видео, возле здания на ул. Сизова, 22 ещё весной перекопали дорогу. Из-за этого образовались очень большие ямы. Водители, чтобы не повредить автомобили, ездят по тротуару, не оставляя пешеходам места.
"А иногда еще и не довольны, что пешеход мешает проехать", - говорит очевидец. Под вечер здесь скапливается большая пробка, что еще больше осложняет движение по этой улице.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.