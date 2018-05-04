На Алтае внедорожник "засосало" в асфальт

В Бийском районе провалился внедорожник. 3 мая 2018 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийском районе провалился внедорожник. 3 мая 2018 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийском районе провалился внедорожник. 3 мая 2018 года. Фото : vk.com/incident_22.

Асфальт поглотил машину в селе Светлоозерском.

Напомним, что этой весной жители Бийска и Рубцовска много жаловались в соцсетях на состояние дорог.

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