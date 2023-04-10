Несколько светофоров временно отключат в Барнауле 11 апреля

В Барнауле несколько светофоров не будут функционировать из-за ремонтных работ, сообщает мэрия города.

11 апреля с 10:00 до 11:30 отключат светофоры на перекрестках пр. Красноармейского и ул. Молодежной, ул. Молодежной и Ядринцева.

Также светофоры в это время не будут работать в районе домов № 112 по пр. Красноармейскому и № 66 по ул. Молодежной.

Причина отключения — плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков, ПДД и регулировщиков Госавтоинспекции.

Ранее несколько светофоров отключили на одной из главных улиц Барнаула.