Нужно ли клеить на машину знак «Шипы» в 2018 году?

Требование крепить на заднем стекле автомобиля знак «Шипы» до сих пор действует, хотя МВД планировало отменить его еще в весной. Таким образом, за движение на автомобиле с шипованными покрышками без соответствующей наклейки можно получить штраф 500 рублей.

15 октября депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский направил официальный запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Он просит разъяснить, когда отменят требование наклеивать на автомобили знак «Шипы», пишет ТАСС.

МВД выступило за отмену этой нормы в мае 2018 года. Представители ведомства говорили, что знак потерял актуальность и ограничивает обзор. Чиновники даже разработали проект соответствующего постановления правительства РФ. На этом дело остановилось.

«Коммерсантъ» выяснил, что задержка связана с тем, что власти намерены внести сразу несколько поправок в ПДД. Например, уточнить оформления мелких аварий без инспекторов и более четко прописать применение знака «Инвалид». Все поправки хотят внести пакетом.

Напомним, наказание за отсутствие знака «Ш» ввели в 2017 году. ГИБДД начала выписывать штрафы, и осенью того года водители смели с прилавков магазинов все наклейки.

Стикер должен соответствовать ГОСТу. Согласно нему, ширина каждой из сторон треугольника должна составлять 20 см, а ширина красной каёмки — 2 см.

Зачем нужен знак «Ш»?

Предполагается, что размещенный на автомобиле знак «Шипы» указывает автомобилистам сзади на более короткий тормозной путь, а также информирует их о том, что шипы могут вылететь. Однако распространено мнение, что это анахронизм, поскольку в современных шинах шипы вылетают редко, а тормозные свойства автомобиля зависят о множества факторов, и принципиального преимущества шипы не дают.