Очевидцы: в Барнауле Toyota влетела в дом и превратилась в груду металла.

Свидетели ДТП сообщают, что Toyota Cresta на большой скорости влетела в дом на улице Кутузова. В ДТП пострадали два человека, их увезли в горбольницу №1.

На снимках с места аварии видно, что от удара автомобиль сильно смяло. Toyota Cresta превратилась в груду металла.

Очевидцы пишут, что сотрудники ДПС не сразу смогли выяснить, кто водитель. Люди, которые сидели в машине, не помнили, кто был за рулем.

Напомним, в Барнауле рано утром 30 июня автомобиль Nissan врезался в столб.

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