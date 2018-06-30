Очевидцы: в Барнауле Toyota влетела в дом и превратилась в груду металла.

В Барнауле в ночь с 29 на 30 июня автомобиль Toyota Cresta врезался в здание, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
Свидетели ДТП сообщают, что Toyota Cresta на большой скорости влетела в дом на улице Кутузова. В ДТП пострадали два человека, их увезли в горбольницу №1.
На снимках с места аварии видно, что от удара автомобиль сильно смяло. Toyota Cresta превратилась в груду металла.
Очевидцы пишут, что сотрудники ДПС не сразу смогли выяснить, кто водитель. Люди, которые сидели в машине, не помнили, кто был за рулем.
Напомним, в Барнауле рано утром 30 июня автомобиль Nissan врезался в столб.
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