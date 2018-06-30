В Барнауле рано утром 30 июня автомобиль Nissan врезался в столб, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22"
Автомобиль всмятку: в Барнауле водитель на скорости влетел в столб. Фото : Виктор Земеров в vk.com/barneos22.
Автомобиль всмятку: в Барнауле водитель на скорости влетел в столб. Фото : Виктор Земеров в vk.com/barneos22.
Автомобиль всмятку: в Барнауле водитель на скорости влетел в столб. Фото : Рома Калинин в vk.com/barneos22.
Автомобиль всмятку: в Барнауле водитель на скорости влетел в столб. Фото : Виктор Земеров в vk.com/barneos22.
Автомобиль всмятку: в Барнауле водитель на скорости влетел в столб. Фото : Андрей Архипов в vk.com/barneos22.
ДТП произошло у одного из домов на улице Георгия Исакова. На снимках видно, что автомобиль Nissan получил серьезные повреждения: иномарку смяло. Кроме того, от удара столб со знаком "Дети" сломало пополам, он наклонился к дороге.
Водитель сообщил, что получил в аварии несколько ушибов и гематом. По словам мужчины, он ехал от улицы Малахова в сторону Северо-Западной и у автомобиля отказали тормоза.
Напомним, в Барнауле вечером 28 автомобиль Subaru также влетел в столб.
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