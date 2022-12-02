Первая ледовая переправа через замерзшую Обь появилась в Алтайском крае

2 декабря вышло постановление администрации Каменского района Алтайского края, которое разрешает проезд по льду через реку Обь по специальной переправе. Она открыта в Камне-на Оби.
Проезжать по ледовой переправе может транспорт общей массой до двух тонн.
Безопасной ледовая переправа может считаться после того, как замеры покажут, что толщина льда составляет 20−30 см. Такая толщина гарантирует безопасное движение автотранспорта. Планируют в течение декабря открыть еще несколько ледовых переправ.
МЧС напоминает гостям и жителям Алтайского края: пребывание на зимнем водоеме или рядом с ним требует осторожности. Выезд на лед на автотранспорте безопасен только на прошедших освидетельствование ледовых переправах. Необходимо не допускать превышения установленной грузоподъемности, подчеркнули в ведомстве.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь