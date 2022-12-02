2 декабря
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Автоновости

Первая ледовая переправа через замерзшую Обь появилась в Алтайском крае

Автомобилям разрешили проезжать через замерзшую реку Обь. Одна из таких ледовых переправ открыта в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Обь в Камне-на-Оби.
Обь в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

2 декабря вышло постановление администрации Каменского района Алтайского края, которое разрешает проезд по льду через реку Обь по специальной переправе. Она открыта в Камне-на Оби.

Проезжать по ледовой переправе может транспорт общей массой до двух тонн.

Безопасной ледовая переправа может считаться после того, как замеры покажут, что толщина льда составляет 20−30 см. Такая толщина гарантирует безопасное движение автотранспорта. Планируют в течение декабря открыть еще несколько ледовых переправ.

МЧС напоминает гостям и жителям Алтайского края: пребывание на зимнем водоеме или рядом с ним требует осторожности. Выезд на лед на автотранспорте безопасен только на прошедших освидетельствование ледовых переправах. Необходимо не допускать превышения установленной грузоподъемности, подчеркнули в ведомстве.

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